Milano 14:49
45.279 +1,82%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:49
10.578 +0,89%
Francoforte 14:48
24.198 +1,71%

Madrid: scambi in forte rialzo per Amadeus IT

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in forte rialzo per Amadeus IT
Ottima performance per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che scambia in rialzo del 4,12%.
Condividi
```