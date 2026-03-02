Milano
17:05
46.183
-2,18%
Nasdaq
17:05
24.888
-0,29%
Dow Jones
17:05
48.871
-0,22%
Londra
17:05
10.773
-1,26%
Francoforte
17:04
24.658
-2,48%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Amadeus IT scivola in fondo al mercato di Madrid
Amadeus IT scivola in fondo al mercato di Madrid
Migliori e peggiori
,
In breve
02 marzo 2026 - 13.00
Ribasso scomposto per l'
azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi
, che esibisce una perdita secca del 4,59% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Madrid: calo per Amadeus IT
Madrid: giornata depressa per Amadeus IT
Madrid: movimento negativo per Amadeus IT
Madrid: sell-off per Amadeus IT
Titoli e Indici
Amadeus It
-3,49%
Altre notizie
Madrid: movimento negativo per Amadeus IT
Madrid: movimento negativo per Amadeus IT
Madrid: andamento rialzista per Amadeus IT
Madrid: Amadeus IT in forte discesa
Madrid: rosso per Amadeus IT
Amadeus IT scambia in rosso a Madrid
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto