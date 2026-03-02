Milano 17:05
46.183 -2,18%
Nasdaq 17:05
24.888 -0,29%
Dow Jones 17:05
48.871 -0,22%
Londra 17:05
10.773 -1,26%
Francoforte 17:04
24.658 -2,48%

Amadeus IT scivola in fondo al mercato di Madrid

Migliori e peggiori, In breve
Amadeus IT scivola in fondo al mercato di Madrid
Ribasso scomposto per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che esibisce una perdita secca del 4,59% sui valori precedenti.
Condividi
```