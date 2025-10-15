UE avvia consultazione pubblica su norme per aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo

(Teleborsa) - Laha lanciato un invito a presentare contributi e una. Tale Comunicazione stabilisce le norme sugli aiuti di Stato per il servizio pubblico radiotelevisivo. L'obiettivo dell'iniziativa è raccogliere opinioni ed esperienze delle parti interessate sul funzionamento della Comunicazione sulla radiodiffusione dall'ultima revisione del 2009 e sul suo continuo raggiungimento degli obiettivi. La Commissione intende inoltre individuare eventuali difficoltà che le parti interessate potrebbero aver incontrato nell'applicazione o nell'interpretazione delle norme.Oltre alla consultazione pubblica, la Commissione sta. La consultazione di esperti è rivolta principalmente alle parti interessate con competenze ed esperienze specifiche nel settore del servizio pubblico radiotelevisivo, come operatori di mercato, autorità pubbliche e accademici.Laper rispondere a entrambi i questionari è il. Una volta concluso il periodo di consultazione, la Commissione analizzerà le risposte e pubblicherà una sintesi sul portale "Have Your Say". Sulla base dei risultati delle consultazioni e dell'analisi interna, la Commissione pubblicherà un documento di lavoro dei servizi della Commissione che riassume i principali risultati della valutazione."Le emittenti di servizio pubblico svolgono un ruolo importante nel mantenere i cittadini informati e connessi - ha commentatoper una transizione pulita, giusta e competitiva - Le norme sulle modalità di erogazione dei finanziamenti statali sono state stabilite nel 2009, ma da allora molto è cambiato: dalle nuove tecnologie alle nuove modalità di fruizione dei servizi, fino ai nuovi attori del settore. Vogliamo. Per questo motivo invitiamo le autorità pubbliche, le imprese e i cittadini a condividere le loro opinioni e a contribuire alla valutazione del finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo in Europa".