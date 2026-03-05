Dipendenti statali, la Consulta torna a bocciare il TFS "a rate"

(Teleborsa) -al pagamento deldei dipendenti pubblici, ma nello stesso tempodelle norme che stabiliscono il pagamento dilazionato, poiché ciò potrebbe comportare un immediatoe rinvia tuttoLo ha confermato la Corte che era stata nuovamente investita della questione di, che prevedevano il pagamento differito e rateizzato dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio. Norme che avevano costretto i dipendenti pubblici in pensione adil pagamento della sospirata liquidazione (TFS)."La Consulta ha rilevato che,con le sentenze del 2019 e del 2023,quel processo di graduale, ma completa,per il riconoscimento di tali spettanze, sollecitato dalle predette pronunce", si legge nell'ordinanza 25/2026.- rileva la Corte Costituzionale - hanno, in quanto, da un lato, hannodi coloro che "per la loro condizione di fragilità, possono percepire l’intero trattamento nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriore dilazione" e, dall’altro, "è stato, con decorrenza 1 gennaio 2027, il termine per la liquidazione del TFS".La Corte ravvede un, che sancisce il diritto ad una retribuzione "proporzionata e sufficiente". Nello stesso tempo però riconosce che il decadimento delle "disposizioni censurate" comporterebbe l'eliminazione retroattiva di ogni dilazione e, di conseguenza, la "immediata esigibilità dei trattamenti", traducendosi "in unin termini di fabbisogno di cassa"."Pertanto, al fine dicon un’appropriata disciplina, pur anche, la Corte ha deciso di rdelle questioni di legittimità costituzionale all’udienza del, all’esito della quale potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di unche pianifichi l’eliminazione dei meccanismi dilatori in questione".Tutto viene dunque rinviato alla, quando si dovrannoper il pagamento dei TFS, che oggi vengono dilazionati anche in tre rate, a seconda dell'importo (il primo a nove mesi dall'uscita dal lavoro). La cifra complessiva è stata stimata indall'Inps.