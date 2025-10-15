UniCredit rinnova accordo con Rete ITS Italy per rafforzare il ponte tra formazione e impresa

UniCredit

(Teleborsa) -e Rete ITS Italy hanno rinnovato l’Accordo Quadro, sottoscritto originariamente nell’aprile del 2023, per. L’intesa consolida il percorso comune che banca e Its hanno intrapreso,volto a valorizzare il capitale umano e a promuovere un dialogo costante tra formazione, impresa e territorio.L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra la Banca e il sistema ITS, riconoscendo che la transizione tecnologica non può prescindere dal valore delle persone.UniCredit intende contribuire allo sviluppo di unin grado didemografici, sociali e professionali del Paese, sostenendo un modello di crescita più inclusivo e sostenibile.La partnership con la Rete ITS Italy – che oggi associa 121 Fondazioni attive in 11 filiere tecnologiche strategiche per la competitività nazionale – mira a promuoverein tre aree prioritarie: orientamento al lavoro, formazione specialistica post-diploma e sostegno all’imprenditorialità giovanile.Il rinnovo dell’Accordo si inserisce in una visione più ampia che guarda alla formazione non solo come strumento di accesso al lavoro, ma come leva per la partecipazione attiva dei giovani ai processi di trasformazione economica sociale. In quest’ottica, Unicredit intende contribuire a costruire una rete di relazioni che favorisca l’di competenze, valorizzando i talenti e promuovendo l’imprenditorialità.