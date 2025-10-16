Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Contenuto ribasso per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la sessione in flessione dello 0,29%.
Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8675. Prima resistenza a 0,8715. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8656.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)