Armani, Giuseppe Marsocci è il nuovo AD. Silvana Armani vicepresidente

(Teleborsa) -è il. Lo ha comunicato il CdA, che ha implementato una riorganizzazione al vertice dopo la scomparsa del fondatore il 4 settembre scorso a Milano. A presiedere il CdA della casa di moda sarà Leo Dell'Orco, a lungo compagno di Giorgio Armani, mentre la"La scelta - spiega in una nota la casa di moda - si fonda sumoda e lusso, di cui 23 all'interno del gruppo Armani, in ruoli di crescente responsabilità tra Milano e le sedi estere, in particolare a New York, dove ha ricoperto la carica di CEO America. Dal 2019 ha affiancato direttamente il signor Armani nella gestione globale del business come vicedirettore generale e global chief commercial officer"."La sua esperienza professionale internazionale, la profonda conoscenza del settore e dell'azienda, la discrezione, la lealtà e lo spirito di squadra, insieme alla vicinanza negli ultimi anni al signor Armani, rendono Giuseppeal percorso delineato dal fondatore", afferma Leo Dell'Orco, presidente del consiglio di amministrazione.