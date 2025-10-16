Armani, Giuseppe Marsocci è il nuovo AD. Silvana Armani vicepresidente

(Teleborsa) - Giuseppe Marsocci
è il nuovo amministratore delegato del gruppo Armani
. Lo ha comunicato il CdA, che ha implementato una riorganizzazione al vertice dopo la scomparsa del fondatore il 4 settembre scorso a Milano. A presiedere il CdA della casa di moda sarà Leo Dell'Orco, a lungo compagno di Giorgio Armani, mentre la sorella Silvana Armani è stata indicata come vicepresidente
.
"La scelta - spiega in una nota la casa di moda - si fonda su un'esperienza internazionale di oltre 35 anni nel settore
moda e lusso, di cui 23 all'interno del gruppo Armani, in ruoli di crescente responsabilità tra Milano e le sedi estere, in particolare a New York, dove ha ricoperto la carica di CEO America. Dal 2019 ha affiancato direttamente il signor Armani nella gestione globale del business come vicedirettore generale e global chief commercial officer".
"La sua esperienza professionale internazionale, la profonda conoscenza del settore e dell'azienda, la discrezione, la lealtà e lo spirito di squadra, insieme alla vicinanza negli ultimi anni al signor Armani, rendono Giuseppe la scelta più naturale per assicurare continuità
al percorso delineato dal fondatore", afferma Leo Dell'Orco, presidente del consiglio di amministrazione.