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Talea: Riccardo Iacometti confermato AD e Marco Di Filippo Investor Relations Manager

Finanza
Talea: Riccardo Iacometti confermato AD e Marco Di Filippo Investor Relations Manager
(Teleborsa) - Il nuovo CdA di Talea Group, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing nei settori salute, benessere e bellezza, ha deliberato di attribuire a Riccardo Iacometti la carica di amministratore delegato. Il consiglio ha inoltre confermato Marco Di Filippo nel ruolo di Investor Relations Manager. Il CdA è composto da: Riccardo Iacometti, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Marco Di Filippo, Vicepresidente; Marco Guidi, Consigliere indipendente.

Con riferimento ai compensi, l'assemblea del 6 marzo 2026 ha deliberato di attribuire ai componenti del CdA un compenso complessivo annuo lordo pari a 330 mila euro. Il CdA ha deliberato di attribuire 20.000 euro lordi annui, pro rata temporis, al consigliere indipendente Marco Guidi. Come già comunicato in sede assembleare, il presidente Riccardo Iacometti e il vicepresidente Marco Di Filippo hanno confermato la propria rinuncia al compenso per la carica ricoperta, al fine di preservare la continuità aziendale.

(Foto: © rawpixel)
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