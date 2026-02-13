Milano 17:35
Finanza
Compagnia dei Caraibi, Ciciliani aggiorna la propria partecipazione al 5,41%
(Teleborsa) - Compagnia dei Caraibi - azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane, rende noto di aver ricevuto in data odierna da parte del Sig. Giuseppe Ciciliani comunicazione di variazione della partecipazione già detenuta nel capitale sociale della Società.

Alla data odierna, si legge, Giuseppe Ciciliani ha comunicato di detenere n. 783.589 azioni ordinarie della Società, pari al 5,41% del relativo capitale sociale.
