Energia, nuovo pacchetto e spinta su rinnovabili: il piano Ue

(Teleborsa) - Un piano
per lo sviluppo dei mini reattori nucleari, una strategia di investimento nell'energia pulita e un'insieme di misure energetiche dedicate ai cittadini, che dovrebbe includere raccomandazioni alle capitali per ridurre l'impatto fiscale sui costi energetici: nel mezzo della nuova crisi energetica trainata dal conflitto in Medio Oriente, la Commissione europea è pronta ad adottare un nuovo pacchetto energetico che sarà presentato nel pomeriggi
o a Strasburgo dal commissario Ue all'energia Dan Jorgensen e dalla vicepresidente Ue Teresa Ribera.
Già in cantiere a Bruxelles
prima delle nuove tensioni, oggi è ancora più centrale in scia alle preoccupazioni sui prezzi dell'energia in Europa.
In particolare, dall'Ue il monito a ridurre la propria esposizione ai mercati globali e la volatilità legata alla dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili,
accelerando, in particolare, su energie rinnovabili e quelle a basso contenuto di carbonio
, come l'atomo.
Per quanto riguarda il nucleare, si punta a realizzare i primi piccoli reattori modulari (Smr) in Ue all'inizio degli anni '30, spingendo parallelamente sullo sviluppo di progetti sul nucleare avanzato. Al vaglio della Commissione, un'ulteriore integrazione temporanea del programma InvestEU per 200 milioni di euro fino al 2028 per sostenere la diffusione delle prime unità commerciali di tecnologie nucleari innovative, tra cui i reattori ad acqua leggera, i reattori modulari avanzati, i microreattori e fusione.