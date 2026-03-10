Energia, nuovo pacchetto e spinta su rinnovabili: il piano Ue

(Teleborsa) -per lo sviluppo dei mini reattori nucleari, una strategia di investimento nell'energia pulita e un'insieme di misure energetiche dedicate ai cittadini, che dovrebbe includere raccomandazioni alle capitali per ridurre l'impatto fiscale sui costi energetici: nel mezzo della nuova crisi energetica trainata dal conflitto in Medio Oriente,o a Strasburgo dal commissario Ue all'energia Dan Jorgensen e dalla vicepresidente Ue Teresa Ribera.Già in cantiere aprima delle nuove tensioni, oggi è ancora più centrale in scia alle preoccupazioniIn particolare, dall'Ue il monito a ridurre la propria esposizioneaccelerando, in particolare, su, come l'atomo.Per quanto riguarda il nucleare, si punta a realizzare i primi piccoli reattori modulari (Smr) in Ue all'inizio degli anni '30, spingendo parallelamente sullo sviluppo di progetti sul nucleare avanzato. Al vaglio della Commissione, un'ulteriore integrazione temporanea del programma InvestEU per 200 milioni di euro fino al 2028 per sostenere la diffusione delle prime