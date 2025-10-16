Banco BPM colloca bond da 500 milioni, ordini per 2,4 miliardi

Banco BPM

(Teleborsa) -ha portato a termine con successo l’emissione di un European Green Bond Senior Non Preferred, cone opzione di rimborso anticipato a ottobre 2030, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Gli, spiega una nota, provenienti da oltre 110 investitori hanno raggiunto al picco i 2,4 miliardi di euro ed hanno consentito la realizzazione dell’operazione con lo spread più contenuto di sempre dalla nascita del Gruppo.Il titolo è stato emesso ad unpari a 99,799% e paga unadel 3,125%.L'obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali, è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e ha un rating atteso di Baa3/BB+/BBB-/BBB (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS).saranno destinati al finanziamento o rifinanziamento di Eligible Green Loans allineati alla Tassonomia Europea, come definiti nel Factsheet stesso. In particolare, la raccolta sarà finalizzata principalmente al rifinanziamento di mutui per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di edifici allineati agli standard della Tassonomia Europea. L’emissione di questo nuovo strumento di raccolta green incrementa il totale delle emissioni ESG di Banco BPM a 7,5 miliardi di euro.Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager e fund manager (57%), assicurazioni e fondi pensione (26%), banche (7%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Francia col 32%, Benelux con il 12%, Irlanda e Regno Unito con il 12%) e dell’Italia con il 22%.Significativa la partecipazione di investitori “dark green”, ovvero investitori con profili di investimento altamente sostenibili, a cui è stata destinata il 70% dell’allocazione.Banca Akros (parte correlata dell’emittente), Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, NatWest Market e Societe Generale hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.