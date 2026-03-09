Piazza Affari: in calo Banco BPM

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

Banco BPM

Banco BPM

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 3,40%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 10,98 Euro con prima area di resistenza vista a 11,13. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)