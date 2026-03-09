Piazza Affari: in calo Banco BPM

(Teleborsa) - Ribasso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che presenta una flessione del 3,40%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Banco BPM
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo di Banco BPM
evidenzia un declino dei corsi verso area 10,98 Euro con prima area di resistenza vista a 11,13. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)