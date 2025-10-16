BCE, Nagel: "Inflazione rigida ma tassi rimangono invariati"

(Teleborsa) - "Sebbene l'inflazione rimarrà rigida, l'attuale andamento dei tassi di interesse rimane chiaro". È quanto ha affermatoin un'intervista alla CNBC. Nagel ha affermato che le tensioni tariffarie globali hanno creato una "situazione in cui tutti perdono", ma ha citato in particolare la recente forza dell'economia tedesca come fattore di ottimismo in Europa.Glihanno recentemente rivisto al rialzo le loro previsioni di crescita per il 2025, mentre Goldman Sachs prevede che l'economia continuerà a crescere dell'1,4% nel 2026 e dell'1,8% nel 2027. "Non vedo alcun motivo per cambiare nulla se non ci sono novità in arrivo, e non vedo da dove potrebbero arrivare" ha dichiarato Nagel.Nagel ha segnalato ilcome un'area di preoccupazione, affermando che le dimensioni del mercato e "gli effetti di ricaduta derivanti da operatori di mercato meno regolamentati" sono aspetti che le autorità di regolamentazione dovranno monitorare attentamente."Abbiamo deciso di lasciare invariati i nostri tassi di interesse di riferimento nella situazione attuale perché le ultime previsioni indicano che l'inflazione è sostanzialmente in linea con il nostro obiettivo a medio termine" aveva affermatoaggiungendo che "ulteriori tagli dei tassi di interesse potrebbero compromettere questo obiettivo". La Bce – come sottolineato da Nagel – in questi "tempi incerti" non cambierà la sua "formula vincente" basata su flessibilità e cautela con previsioni che vedono nei prossimi uno o due anni l'inflazione oscillare intorno al 2%.Diversamente dal suo collega della BCE Nagel,ha suggerito che la prossima mossa sui tassi sarebbe stata più probabilmente un taglio piuttosto che un rialzo.Nei giorni scorsi anche la, non si è sbilanciata sui futuri interventi dal suo istituto sui tassi di interesse, limitandosi a dire che le decisioni vengono prese "di riunione in riunione" sulla base dei dati disponibili e sottolineando che "l'economia dell'Eurozona è ben posizionata".