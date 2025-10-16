Milano 11:16
41.943 +0,09%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:16
9.421 -0,04%
Francoforte 11:16
24.166 -0,06%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,42%

Il FTSE MIB esordisce a 42.083,75 punti

Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,42%, dopo aver aperto a 42.083,75 punti.
