Brunello Cucinelli, fatturato nove mesi +10,8% supera un miliardo

Brunello Cucinelli ha registrato nei primi nove mesi del 2025 un fatturato pari a 1.019,2 milioni di euro, in crescita del +10,8% a cambi correnti (+11,3% a cambi costanti) rispetto ai primi nove mesi del 2024.



Molto, molto positiva la crescita nelle Americhe, in aumento del +9,3% (+10,9% a cambi costanti), estremamente solida l’Europa, con un incremento del +8,8% (+8,4% a cambi costanti), ottimi i risultati in Asia, in crescita del +15,6% (+15,8% a cambi costanti).



Andamento ottimo per il canale Retail, in crescita del +11,6%, e molto, molto buono per il canale wholesale, con un aumento del +9,3%.



Nel terzo trimestre le vendite si sono attestate a 335,0 milioni di Euro, registrando una crescita del +11,8% a cambi correnti (+12,5% a cambi costanti), con un ottimo incremento del +14,4% nel canale Retail e sempre molto, molto buono nel canale wholesale, pari al +7,7%.



I risultati conseguiti nei primi nove mesi, spiega la società in una nota, uniti all’ottima partenza delle vendite della collezione Autunno-Inverno 2025 nei negozi, "ci offrono oggi una visibilità ancora più chiara e una fiducia ancor più solida nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2025, con una crescita del fatturato attesa intorno al +10%, sempre accompagnata da profitti sani ed equilibrati". Con rinnovata fiducia "confermiamo pertanto una crescita attesa dei ricavi intorno al +10% anche per l’anno 2026".



Il mese di ottobre conferma l’ottimo andamento delle vendite registrato nei primi nove mesi dell’anno in tutte le aree geografiche.



Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Casa di Moda ha commentato: “È con grande fiducia e lietezza che vogliamo trasmettervi il sentimento positivo da noi vissuto durante le sfilate di Londra, Milano e Parigi: un sentimento che riguarda tutto il mercato del lusso mondiale e ci guida efficacemente verso un auspicato e sano equilibrio. Abbiamo ricevuto nelle nostre boutique commenti di vero e profondo apprezzamento, sia per quanto attiene l’ospitalità verso i clienti, che per lo stile, il visual, il lifestyle, apprezzamento altrettanto vivace quanto lo è il forte sostegno alla nostra idea di umana sostenibilità. Da tutto questo desumiamo un quadro complessivo di grande vitalità che vediamo riflesso nelle ottime vendite degli ultimi nove mesi dell’anno e nei primi quindici giorni del mese di ottobre, dove seguitiamo ad avere ottimi risultati".

