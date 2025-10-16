Citi, Roberto Costa e Federico Monguzzi alla guida dell'Investment Banking in Italia

Citi

Mediobanca

(Teleborsa) -ha nominato, per rafforzare ulteriormente la posizione dell'Investment Banking della banca statunitense nel paese. Citi è presente in Italia dal 1916 ed è una delle istituzioni finanziarie internazionali più consolidate sul mercato italiano, con la più ampia presenza sul territorio tra le banche statunitensi., Head of Luxury Investment Banking di Citi, amplierà le sue responsabilità per guidare l'Investment Banking in Italia. Vanta 25 anni di esperienza come lead advisor in alcune delle operazioni di più alto profilo nel settore del lusso e del lifestyle. Si è unito a Citi nel 2017, proveniendo da, attualmente UK, Europe and Middle East Head of Real Estate Investment Banking, amplierà anch'egli il suo ruolo per guidare l'Investment Banking in Italia, facendo leva sulla propria consolidata esperienza internazionale su diversi prodotti. È entrato in Citi nel 2014 da Credit Suisse.Per i propri ruoli nell'Investment Banking in Italia, entrambi riporteranno a. "La loro focalizzazione sul cliente, l'esperienza di leadership e i loro background saranno fondamentali nell'investimento strategico di Citi su questo mercato chiave, contribuendo al successo di questo business in tutta Europa", ha detto Frowein."Queste nomine sottolineano il forte impegno di Citi sul mercato italiano, dove forniamo consulenza ed execution ai vertici del settore per i nostri clienti - afferma- La conoscenza combinata dei contesti globali e locali di Roberto e Federico e la loro comprovata esperienza sono funzionali alla strategia di ulteriore rafforzamento dell'offerta di Investment Banking nel contesto della consolidata presenza di Citi nel nostro paese".