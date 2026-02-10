Barclays alza il tiro dopo i conti: fino a 15 miliardi agli azionisti entro il 2028

(Teleborsa) - Barclays
ha annunciato che distribuirà almeno 15 miliardi di sterline agli azionisti tra il 2026 e il 2028, dopo aver chiuso il 2025 con risultati superiori alle attese
e un miglioramento della redditività. Il piano si inserisce nella strategia di lungo periodo avviata dal gruppo per aumentare l’efficienza, ridurre i costi e rafforzare la crescita, anche attraverso un maggiore utilizzo dell’intelligenza artificiale.
La banca prevede risparmi per circa 2 miliardi di sterline
e una riallocazione del capitale a favore delle attività nel Regno Unito, a scapito dell’investment banking.
Le nuove linee guida seguono un anno chiuso con un utile ante imposte in crescita del 13%
a 9,1 miliardi di sterline e con un ritorno sul capitale tangibile (RoTE
) dell’11,3%, in linea con quanto comunicato agli investitori.
Il trimestre ha beneficiato soprattutto della performance dei desk di trading: il reddito da fixed income è salito del 9,6% a 1,02 miliardi di sterline, mentre l’equity trading ha registrato un aumento del 16% a 703 milioni, segnando i migliori risultati di quarto trimestre dal 2016. L’investment banking ha invece mostrato un andamento più debole, con ricavi sostanzialmente stabili a 606 milioni.
Il CEO C.S. Venkatakrishnan
ha dichiarato che tutte le divisioni stanno “funzionando a pieno regime” e che la banca è ormai competitiva con i principali player statunitensi.
Barclays ha inoltre annunciato un buyback da 1 miliardo di sterline
, portando il totale delle distribuzioni per il 2025 a 3,7 miliardi.Outlook
Il nuovo piano triennale punta a un RoTE superiore al 14% entro il 2028 e a oltre 15 miliardi di sterline di distribuzioni complessive, con l’obiettivo di rendere più stabile la redditività del gruppo e rafforzare la crescita in tutte le aree di business.