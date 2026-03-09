ESI, Alessandro Pampuri sostituisce Federico Perabò in CdA

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione
di ESI
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, ha provveduto alla sostituzione del consigliere dimissionario Federico Perabò, nominando per cooptazione Alessandro Pampuri
. Le dimissioni di Perabò sono state rassegnate formalmente in data 3 marzo 2026, con effetto immediato per sopraggiunti impegni professionali.
A seguito delle suddette variazioni, il consiglio di amministrazione di ESI risulta attualmente composto da
: Felice Egidi, Presidente Indipendente; Riccardo Di Pietrogiacomo, Amministratore Delegato; Stefano Plocco, Amministratore Delegato; Maria Domenica Ciardo, Consigliere; Valerio Verderio, Consigliere; Roberto Maggio, Consigliere; Alessandro Pampuri, Consigliere Indipendente.