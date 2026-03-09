Milano 17:35
ESI, Alessandro Pampuri sostituisce Federico Perabò in CdA

Energia, Finanza
ESI, Alessandro Pampuri sostituisce Federico Perabò in CdA
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di ESI, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, ha provveduto alla sostituzione del consigliere dimissionario Federico Perabò, nominando per cooptazione Alessandro Pampuri. Le dimissioni di Perabò sono state rassegnate formalmente in data 3 marzo 2026, con effetto immediato per sopraggiunti impegni professionali.

A seguito delle suddette variazioni, il consiglio di amministrazione di ESI risulta attualmente composto da: Felice Egidi, Presidente Indipendente; Riccardo Di Pietrogiacomo, Amministratore Delegato; Stefano Plocco, Amministratore Delegato; Maria Domenica Ciardo, Consigliere; Valerio Verderio, Consigliere; Roberto Maggio, Consigliere; Alessandro Pampuri, Consigliere Indipendente.

(Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash)
