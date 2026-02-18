Citi esce dalla Russia dopo la vendita dell'ex controllata a Renaissance Capital

Citi

(Teleborsa) -ha, ex filiale russa di Citi,(RenCap). L'operazione ha comportato la completa uscita di Citi dalle sue attività in Russia e ha incluso tutte le attività rimanenti, nonché circa 800 dipendenti.Il colosso statunitense aveval'ambito di tale processo di uscita per includere altre linee di business. L'operazione ha ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni normative."Abbiamo completato le fasi finali dell'uscita di Citi dalla Russia, un processo iniziato a marzo 2022 - ha commentatodi Citi - Apprezziamo profondamente la professionalità e il duro lavoro dei nostri colleghi durante tutto questo processo".Si prevede che la cessione delle restanti attività commerciali apporterà unstimato al capitaledi Citi nel primo trimestre del 2026 pari a circa 4 miliardi di dollari, principalmente dovuto al deconsolidamento delle attività ponderate per il rischio associate, alla riduzione delle attività fiscali differite (DTA) non ammesse e al rilascio della perdita derivante dalla conversione valutaria. Sebbene si tratti di un beneficio nel primo trimestre del 2026, l'impatto cumulativo della perdita valutaria di 1,6 miliardi di dollari è neutrale per il capitale regolamentare di Citi.