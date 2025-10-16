Cybersecurity, IA fondamentale per colmare carenza competenze

(Teleborsa) -sempre più spessoe colmare le carenze, ma riconoscono anche che l’IA potrebbe essere, come motore per nuovi e più potenti attacchi informatici, soprattutto a causa della mancanza di competenze nei loro team. Lain materia di cybersecurity rimane infatti la, ma i consigli di amministrazione non hanno conoscenze informatiche, nonostante riconoscano che la cybersecurity è una priorità, e per questo motivo cercano personale certificato.E' quanto emerge dall'edizione 2025 del, leader globale nella cybersecurity, che mette in luce le nuove e persistenti sfide che le organizzazioni devono affrontare a causa della carenza di competenze in materia di cybersecurity."Lo studio di quest’anno sottolinea ancora una volta", ha dichiarato, CISO di Fortinet, aggiungendo "senza un’azione decisa per sviluppare e mantenere le competenze in materia di cybersecurity, i rischi e i costi non faranno altro che crescere per la nostra società”.Il report collega laall’aumento dei rischi finanziari e di sicurezza. S i stima unaqualificati, il che comporta che ruoli critici per la sicurezza rimangano vacanti proprio nel momento in cui sono più necessari.