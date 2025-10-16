Cybersecurity, IA fondamentale per colmare carenza competenze

(Teleborsa) - Le organizzazioni ricorrono
sempre più spesso all’Intelligenza Artificiale per rafforzare la sicurezza informatica
e colmare le carenze, ma riconoscono anche che l’IA potrebbe essere un'arma a doppio taglio
, come motore per nuovi e più potenti attacchi informatici, soprattutto a causa della mancanza di competenze nei loro team. La mancanza di consapevolezza e formazione
in materia di cybersecurity rimane infatti la causa principale delle violazioni
, ma i consigli di amministrazione non hanno conoscenze informatiche, nonostante riconoscano che la cybersecurity è una priorità, e per questo motivo cercano personale certificato.
E' quanto emerge dall'edizione 2025 del Global Cybersecurity Skills Gap Report di Fortinet
, leader globale nella cybersecurity, che mette in luce le nuove e persistenti sfide che le organizzazioni devono affrontare a causa della carenza di competenze in materia di cybersecurity.
"Lo studio di quest’anno sottolinea ancora una volta l’urgente necessità di investire in talenti di cybersecurity
", ha dichiarato Carl Windsor
, CISO di Fortinet, aggiungendo "senza un’azione decisa per sviluppare e mantenere le competenze in materia di cybersecurity, i rischi e i costi non faranno altro che crescere per la nostra società”.
Il report collega la carenza di competenze informatiche
all’aumento dei rischi finanziari e di sicurezza. S i stima una carenza globale di oltre 4,7 milioni di professionisti
qualificati, il che comporta che ruoli critici per la sicurezza rimangano vacanti proprio nel momento in cui sono più necessari.