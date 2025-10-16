EPH si rilancia come holding nel real estate e rinnovabili grazie a iniezione di capitali da Rona

EPH

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan ma che vale meno di 500 mila euro dopo essere stata polverizzata a seguito di un POC convertibile, ha comunicato che il CdA ha deliberato all'unanimità diLimited Company, con sede in Bernareggio (MB) e rappresentata dall'Amministratore Unico Rodrigo Navarro.L'offerta di RONA, di natura irrevocabile e vincolante e non condizionata al verificarsi di condizioni sospensive, prevede un, articolato come segue: aumento di capitale riservato a RONA per un importo complessivo di 10 milioni di euro, di cui 9,5 milioni di euro mediante conferimento del Corporate Bond "TERRAGARDA" (ISIN IE000RYAUT27); 500.000 euro per cassa. La sottoscrizione di tale aumento di capitale dovrà essere eseguita entro il 15 novembre 2025.Inoltre, è previsto unper 2,5 milioni di euro, volto a favorire l'ingresso nel capitale sociale di EPH di nuovi investitori interessati al rafforzamento patrimoniale funzionale al rilancio industriale delle Società, con conseguente incremento del flottante, e un aumento di capitale a servizio di unda 2,4 milioni di euro, da collocarsi, in una o più tranche, presso un investitore istituzionale.Al termine dell'operazione, si prevede chedella società in virtù della detenzione di una partecipazione fino ad un massimo del 90% del capitale sociale di EPH, mantenendo una quota minima del 10% quale flottante sul mercato. L'operazione prevede inoltre la conversione e ristrutturazione integrale della posizione debitoria di EPH, con un rafforzamento patrimoniale complessivo stimato in circa 13 milioni di euro, e la potenziale valorizzazione di perdite fiscali pregresse pari a circa 40 milioni di euro.Il piano industriale condiviso tra EPH e RONA mira a. Nel settore Real Estate - Studentati è previsto un investimento complessivo fino ad un massimo di 2 milioni di euro per la ristrutturazione e l'ammodernamento di immobili siti in Pavia, finalizzati alla realizzazione di 126 posti letto per studenti universitari entro giugno 2026, con un rendimento atteso fino ad un massimo del 20% entro fine 2026. Nel settore Energie Rinnovabili - Fotovoltaico è atteso lo sviluppo in Tunisia di un impianto fotovoltaico da 20 MW, aggiudicato a RONA in gara pubblica, con un investimento complessivo stimato di 1 milione di euro per MW. La prima fase (3 MW) sarà completata entro il 2026, con ritorni attesi tra il 27% e 30% annuo, supportati da un Power Purchase Agreement (PPA) già sottoscritto con il Governo tunisino.Le parti avvieranno immediatamente le procedure necessarie per l'esecuzione dell'operazione, incluse la predisposizione di un, richiesto dai creditori bancari quale condizione per l'accettazione della proposta loro avanzata di accordo di saldo e stralcio per un importo complessivo pari a 704 mila euro, la predisposizione di un prospetto informativo finalizzato all'ammissione a quotazione delle azioni EPH rivenienti dai suddetti aumenti di capitale e l'espletamento degli adempimenti documentali e societari connessi alla procedura di reverse take over.