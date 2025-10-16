EssilorLuxottica, fatturato record nel terzo trimestre, +11,7%

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre 2025 con un fatturato a(+8,8% a 20.891 milioni nei nove mesi). Il gruppo ha registrato ladi sempre. I business vista e sole hanno registrato una crescita del 5% a perimetro e cambi costanti. Nord America ed Emea sono in crescita a doppia cifra in entrambi i segmenti, Professional Solutions e Direct to Consumer."Con il miglior trimestre dalla creazione del Gruppo a oggi - hanno commentato, presidente e amministratore delegato, e, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica - celebriamo une il talento di un management giovane e brillante, capace di ottenere risultati eccellenti ovunque nel mondo e in qualsiasi contesto di mercato". "Il contributo straordinario di Emea e Nord America - hanno aggiunto - assieme all'enorme successo dei wearable e alla performance solida dei segmenti vista e sole, raccontano di una visione chiara, di una guida determinata e dell'eccellenza nel tradurre la strategia in risultati concreti"."Lo scorso settembre - hanno aggiunto Milleri e du Saillant - abbiamo presentato il nostropiù innovativo di sempre. Con le nuove generazioni di Ray-Ban Meta e Oakley Meta e con Meta Ray-Ban Display, continuiamo a ridefinire i confini dell'innovazione wearable e del potenziale umano. Al tempo stesso,, rafforzando la nostra leadership nella gestione della miopia con le, che con l'autorizzazione dell'Fda hanno creato una nuova categoria di prodotto. Con leora parte del nostro Gruppo, stiamo strutturando il nostro ecosistema di salute della vista, unendo prevenzione e trattamento basati sull'intelligenza artificiale per supportare milioni di persone in tutto il mondo".