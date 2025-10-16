Ford richiama 59mila veicoli per rischio di incendio

(Teleborsa) - Ford Motor
sta richiamando 59.006 veicoli
dotati di riscaldatori del monoblocco motore per rischio di incendio
, ha dichiarato giovedì la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense.
L'autorità di regolamentazione automobilistica statunitense ha affermato che il riscaldatore del monoblocco motore di alcuni veicoli potrebbe rompersi e sviluppare una perdita di liquido di raffreddamento, causando un cortocircuito
.
Il richiamo riguarda alcuni veicoli, tra cui i modelli Lincoln MKC, Explorer, Fusion, Bronco Sport e Maverick, ha aggiunto la NHTSA.
Secondo quanto indicato dall'autorità di regolamentazione, la casa automobilistica non era a conoscenza di segnalazioni di incidenti o feriti correlati al richiamo.