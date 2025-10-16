Ford richiama 59mila veicoli per rischio di incendio

Ford Motor

(Teleborsa) -stadotati di riscaldatori del monoblocco motore per, ha dichiarato giovedì la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense.L'autorità di regolamentazione automobilistica statunitense ha affermato che il riscaldatore del monoblocco motore di alcuni veicoli potrebbe rompersi eIl richiamo riguarda alcuni veicoli, tra cui i modelli Lincoln MKC, Explorer, Fusion, Bronco Sport e Maverick, ha aggiunto la NHTSA.Secondo quanto indicato dall'autorità di regolamentazione, la casa automobilistica non era a conoscenza di segnalazioni di incidenti o feriti correlati al richiamo.