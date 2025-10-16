Milano 17:35
Ford richiama 59mila veicoli per rischio di incendio

(Teleborsa) - Ford Motor sta richiamando 59.006 veicoli dotati di riscaldatori del monoblocco motore per rischio di incendio, ha dichiarato giovedì la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense.

L'autorità di regolamentazione automobilistica statunitense ha affermato che il riscaldatore del monoblocco motore di alcuni veicoli potrebbe rompersi e sviluppare una perdita di liquido di raffreddamento, causando un cortocircuito.

Il richiamo riguarda alcuni veicoli, tra cui i modelli Lincoln MKC, Explorer, Fusion, Bronco Sport e Maverick, ha aggiunto la NHTSA.

Secondo quanto indicato dall'autorità di regolamentazione, la casa automobilistica non era a conoscenza di segnalazioni di incidenti o feriti correlati al richiamo.
