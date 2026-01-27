Ford, Lisa Drake nominata Presidente di Ford Energy

(Teleborsa) - Ford Motor Company
ha nominato martedì Lisa Drake
quale Presidente di Ford Energy
, con effetto immediato. Riporterà a John Lawler, Vicepresidente.
Drake lancerà la divisione dedicata ai sistemi di accumulo di energia a batterie
(BESS), la cui costituzione è stata annunciata a dicembre 2025.
In questo nuovo ruolo, Drake sarà responsabile dell'intero ambito operativo di Ford Energy, dalla produzione di celle per batterie, all'assemblaggio dei sistemi e alla vendita. Si concentrerà sulla creazione del futuro team dirigenziale necessario per capitalizzare questa opportunità di mercato in forte crescita per Ford.