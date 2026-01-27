Milano 16:55
Ford, Lisa Drake nominata Presidente di Ford Energy

(Teleborsa) - Ford Motor Company ha nominato martedì Lisa Drake quale Presidente di Ford Energy, con effetto immediato. Riporterà a John Lawler, Vicepresidente.

Drake lancerà la divisione dedicata ai sistemi di accumulo di energia a batterie (BESS), la cui costituzione è stata annunciata a dicembre 2025.

In questo nuovo ruolo, Drake sarà responsabile dell'intero ambito operativo di Ford Energy, dalla produzione di celle per batterie, all'assemblaggio dei sistemi e alla vendita. Si concentrerà sulla creazione del futuro team dirigenziale necessario per capitalizzare questa opportunità di mercato in forte crescita per Ford.
