Milano 14:40
42.098 +0,46%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 14:40
9.410 -0,15%
Francoforte 14:40
24.204 +0,09%

Francoforte: risultato positivo per Puma

Migliori e peggiori, In breve
Scambia in profit Puma, che lievita del 2,38%.
