Milano 15-ott
41.907 0,00%
Nasdaq 15-ott
24.745 +0,68%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 15-ott
9.425 0,00%
Francoforte 15-ott
24.181 0,00%

Giappone, in calo ad agosto l'attività del settore terziario

Economia, Macroeconomia
Giappone, in calo ad agosto l'attività del settore terziario
(Teleborsa) - In calo il settore servizi giapponese. L'indice sull'attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria, ha registrato ad agosto un decremento del 4,3% su base mensile dopo il +1,2% di giugno.
