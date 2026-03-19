Milano 11:30
43.791 -2,13%
Nasdaq 18-mar
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Dow Jones 18-mar
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Ordini macchinari core Giappone (MoM) in gennaio

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Ordini macchinari core Giappone (MoM) in gennaio
Giappone, Ordini macchinari core in gennaio su base mensile (MoM) -5,5%, in calo rispetto al precedente +16,1% (la previsione era -9,6%).
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