Milano 23-mar
43.190 0,00%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
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Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
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Prezzi consumo Giappone (YoY) in febbraio

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Prezzi consumo Giappone (YoY) in febbraio
Giappone, Prezzi consumo in febbraio su base annuale (YoY) +1,3%, in calo rispetto al precedente +1,5%.

(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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