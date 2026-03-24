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/ Prezzi consumo Giappone (YoY) in febbraio
Prezzi consumo Giappone (YoY) in febbraio
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24 marzo 2026 - 07.00
Giappone,
Prezzi consumo in febbraio su base annuale (YoY) +1,3%
, in calo rispetto al precedente +1,5%.
(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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