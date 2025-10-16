Milano 16:24
Economia
Il premio "Alumnus Luiss 2025" assegnato a Daria Perrotta
(Teleborsa) - Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato, è l'Alumna Luiss 2025. Il prestigioso titolo sarà conferito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in occasione della tradizionale cerimonia in programma il prossimo 29 ottobre.

"Questo riconoscimento corona un legame mai interrotto con l’Università, luogo imprescindibile della mia formazione, che mi ha accompagnato nel continuo percorso di studio e crescita personale e dove oggi trasmetto ai miei studenti, con onore, i valori dell’impegno e del senso di responsabilità come fondamento di ogni percorso professionale", commenta Daria Perrotta.

Magistrato contabile, Perrotta ha conseguito la laurea in Scienze Politiche alla Luiss nel 1999, cui è seguito un Master in econometria applicata presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni" ed una laurea in Giurisprudenza presso l’Università "Carlo Bo" di Urbino.

Prima di assumere l’incarico di Ragioniere Generale dello Stato, Daria Perrotta ha maturato una lunga esperienza nelle Istituzioni: dapprima presso la Commissione Bilancio della Camera, poi in ambito governativo, dove ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Capo dell’Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tra gli altri incarichi ricoperti, è Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CONI e del Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo Repubblica Digitale, oltre a essere Componente del Consiglio Superiore del Cinema e dell’Audiovisivo e del Comitato di Gestione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Svolge, inoltre, attività di docenza in contabilità pubblica presso la Luiss e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

"Con la sua carriera, Daria Perrotta rappresenta pienamente lo spirito della nostra comunità accademica: eccellenza, competenza e responsabilità al servizio del bene comune. Prima donna in Italia ad assumere la guida della Ragioneria di Stato, dopo un lungo e autorevole percorso da civil servant, costituisce un esempio di dedizione e un motivo di orgoglio per tutta la nostra Università", ha sottolineato il Presidente della Luiss Giorgio Fossa.

Daniele Pelli, Presidente Luiss Alumni Network (LAN), ha aggiunto che "la biografia di Daria Perrotta restituisce un esempio di leadership autentica che incarna con originalità i valori del Progetto Luiss, nel quale si riconoscono, con gratitudine, oltre 60.000 alumni in Italia e nel mondo".

Il riconoscimento di "Alumnus dell’Anno", giunto alla sua decima edizione, viene assegnato a laureate e laureati Luiss che si sono distinti per meriti professionali e contributi significativi. Il riconoscimento negli scorsi anni è stato assegnato a Elisabetta Belloni (2024), Vincenzo Manes (2023), Marcella Panucci (2022), Patrizia Micucci (2021), Fabio Panetta (2019), Riccardo Zacconi (2018), Marco Morelli (2017), Luca Maestri (2016) e Carlo Messina (2015).
