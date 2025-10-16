Il premio "Alumnus Luiss 2025" assegnato a Daria Perrotta

(Teleborsa) - Daria Perrotta
, Ragioniere Generale dello Stato, è l'Alumna Luiss 2025
. Il prestigioso titolo sarà conferito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in occasione della tradizionale cerimonia
in programma il prossimo 29 ottobre
.
"Questo riconoscimento corona un legame mai interrotto con l’Università, luogo imprescindibile della mia formazione, che mi ha accompagnato nel continuo percorso di studio e crescita personale e dove oggi trasmetto ai miei studenti, con onore, i valori dell’impegno e del senso di responsabilità come fondamento di ogni percorso professionale", commenta Daria Perrotta
.
Magistrato contabile, Perrotta ha conseguito la laurea in Scienze Politiche alla Luiss nel 1999
, cui è seguito un Master in econometria applicata presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni" ed una laurea in Giurisprudenza presso l’Università "Carlo Bo" di Urbino.
Prima di assumere l’incarico di Ragioniere Generale dello Stato
, Daria Perrotta ha maturato una lunga esperienza nelle Istituzioni
: dapprima presso la Commissione Bilancio della Camera
, poi in ambito governativo, dove ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto
del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Capo dell’Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tra gli altri incarichi ricoperti, è Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CONI
e del Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo Repubblica Digitale
, oltre a essere Componente del Consiglio Superiore del Cinema e dell’Audiovisivo e del Comitato di Gestione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Svolge, inoltre, attività di docenza in contabilità pubblica
presso la Luiss e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
"Con la sua carriera, Daria Perrotta rappresenta pienamente lo spirito della nostra comunità accademica: eccellenza, competenza e responsabilità al servizio del bene comune. Prima donna in Italia ad assumere la guida della Ragioneria di Stato, dopo un lungo e autorevole percorso da civil servant, costituisce un esempio di dedizione e un motivo di orgoglio per tutta la nostra Università", ha sottolineato il Presidente della Luiss Giorgio Fossa
. Daniele Pelli
, Presidente Luiss Alumni Network (LAN), ha aggiunto che "la biografia di Daria Perrotta restituisce un esempio di leadership autentica che incarna con originalità i valori del Progetto Luiss, nel quale si riconoscono, con gratitudine, oltre 60.000 alumni in Italia e nel mondo".
Il riconoscimento di "Alumnus dell’Anno"
, giunto alla sua decima edizione, viene assegnato a laureate e laureati Luiss che si sono distinti per meriti professionali e contributi significativi. Il riconoscimento negli scorsi anni è stato assegnato a Elisabetta Belloni (2024), Vincenzo Manes (2023), Marcella Panucci (2022), Patrizia Micucci (2021), Fabio Panetta (2019), Riccardo Zacconi (2018), Marco Morelli (2017), Luca Maestri (2016) e Carlo Messina (2015).