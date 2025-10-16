Il premio "Alumnus Luiss 2025" assegnato a Daria Perrotta

(Teleborsa) -, Ragioniere Generale dello Stato,. Il prestigioso titolo sarà conferito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in occasione dellain programma il prossimo"Questo riconoscimento corona un legame mai interrotto con l’Università, luogo imprescindibile della mia formazione, che mi ha accompagnato nel continuo percorso di studio e crescita personale e dove oggi trasmetto ai miei studenti, con onore, i valori dell’impegno e del senso di responsabilità come fondamento di ogni percorso professionale", commentaMagistrato contabile, Perrotta ha conseguito la, cui è seguito un Master in econometria applicata presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni" ed una laurea in Giurisprudenza presso l’Università "Carlo Bo" di Urbino.Prima di assumere l’incarico di, Daria Perrotta ha maturato una: dapprima presso la, poi in ambito governativo, dove ha svolto le funzioni didel Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Capo dell’Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.Tra gli altri incarichi ricoperti, èe del, oltre a essere Componente del Consiglio Superiore del Cinema e dell’Audiovisivo e del Comitato di Gestione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Svolge, inoltre, attività dipresso la Luiss e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione."Con la sua carriera, Daria Perrotta rappresenta pienamente lo spirito della nostra comunità accademica: eccellenza, competenza e responsabilità al servizio del bene comune. Prima donna in Italia ad assumere la guida della Ragioneria di Stato, dopo un lungo e autorevole percorso da civil servant, costituisce un esempio di dedizione e un motivo di orgoglio per tutta la nostra Università", ha sottolineato il, Presidente Luiss Alumni Network (LAN), ha aggiunto che "la biografia di Daria Perrotta restituisce un esempio di leadership autentica che incarna con originalità i valori del Progetto Luiss, nel quale si riconoscono, con gratitudine, oltre 60.000 alumni in Italia e nel mondo".Il riconoscimento di, giunto alla sua decima edizione, viene assegnato a laureate e laureati Luiss che si sono distinti per meriti professionali e contributi significativi. Il riconoscimento negli scorsi anni è stato assegnato a Elisabetta Belloni (2024), Vincenzo Manes (2023), Marcella Panucci (2022), Patrizia Micucci (2021), Fabio Panetta (2019), Riccardo Zacconi (2018), Marco Morelli (2017), Luca Maestri (2016) e Carlo Messina (2015).