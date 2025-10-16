Londra: performance negativa per Admiral Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società assicurativa
, in flessione del 3,19% sui valori precedenti.
L'andamento di Admiral Group
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Admiral Group
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 31,86 sterline con area di resistenza individuata a quota 32,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)