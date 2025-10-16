Manovra domani in Cdm: ma prosegue braccio di ferro con le banche

(Teleborsa) - È stallo sulla manovra. Lada 16 miliardi è attesa domani sul tavolo del consiglio dei ministri per il varo. Ma sulle misure principali, dalla rottamazione alle pensioni, la partita è ancora aperta e, forse, potrebbe servire più tempo. Per la presentazione della manovra al Parlamento c'è tempo fino al 20 ottobre, quindi ci sarebbe il margine per un eventuale slittamento a lunedì. La conferenza dei capigruppo del Senato, dove inizierà l'esame della manovra, non ha fissato la data dell'inizio della sessione di Bilancio e Maurizio Gasparri (Fi) e Raffaella Paita (Iv), hanno fatto sapere che "dovrebbe" iniziare la prossima settimana.Il nodo principale da sciogliere è ilL'ipotesi sul tavolo – secondo quanto riporta l'Ansa – sarebbe la "possibilità di liberare il capitale messo a riserva (6,5 miliardi) per evitare la vecchia tassa sugli extraprofitti: frutterebbe circa 1,2 miliardi di tassazione ordinaria e altri 1,6-1,7 miliardi da un'aliquota straordinaria fra il 26 e il 27,5%". Ilriunito ha approvato all'unanimità di proseguire in via straordinaria nei contributi poliennali al Bilancio dello Stato, nella stessa logica concordata lo scorso anno, per il rilancio dell'economia e per la solidarietà sociale, ma ha respinto l'ipotesi di tassazioni straordinarie. Il peso totale per banche e assicurazioni dovrebbe essere di 4,5 miliardi di euro ma non sarebbe ancora chiaro quale sarà l'onere per il comparto del credito e quello delle assicurazioni.Intanto ieri in Borsa hanno sofferto per il secondo giorno consecutivo i titoli del comparto, come pure le assicurazioni. Sul dettaglio di tutte le altre misure il Mef è al lavoro con conteggi e simulazioni. Sull'si attende di capire se ci sarà o meno una sterilizzazione del beneficio per i redditi più alti.C'è, poi, la partita sulla, fortemente voluta dalla Lega. Riguarderà tutto il 2023, ma resta da definire il perimetro: dovrebbe riguardare le cartelle da mancati versamenti, non quelle da accertamenti.Anche per lala trattativa è ancora aperta: al momento verrebbe considerata "difficile" l'ipotesi di un aumento a gradini di un mese l'anno, mentre si ragiona sull'esclusione di usuranti e precoci e di chi ha già compiuto 64 anni.Infine sull'per il tetto del valore catastale spunta l'ipotesi (dopo quella dei 75mila) di 95mila euro. Si attende il testo finale della manovra anche per capire se ci sarà l'Ires premiale. Il ritorno all'iper e superammortamento intanto incassa la promozione di Confindustria.