Nexi porta il servizio mobile Zippay in Irlanda

Nexi

(Teleborsa) -. Da domani, 10 marzo, il servizio sarà disponibile per, che lo attiveranno all’interno delle rispettive app di mobile banking, per un. Successivamente, Zippay sarà esteso ache abbiano un conto con IBAN o un’app mobile.Zippay consentirà die diutilizzando semplicemente ilpresenti in rubrica, se iscritti allo stesso servizio."La collaborazione con leper portare Zippay sul mercato ci consente di contribuire ade rappresenta un importante riconoscimento della nostra esperienza nello sviluppo di soluzioni innovative Account-to-Account, grazie alle competenze e al know-how del Gruppo", afferma, Digital Banking Solutions Director di Nexi Group."A partire da domani, in modo graduale, i clienti vedranno comparire Zippay nelle loro app di mobile banking: il servizio offrirà loro un modo semplice e veloce per inviare e ricevere denaro o per dividere spese e conti con amici, familiari e altri contatti che utilizzano lo stesso servizio. Sarà possibile inviare fino a 1.000 euro al giorno e richiedere fino a 500 euro per singola operazione", commenta, Chief Executive di Banking & Payments Federation Ireland.