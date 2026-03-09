Nexi porta il servizio mobile Zippay in Irlanda

(Teleborsa) - Nexi porta il suo servizio di pagamento mobile Zippay in Irlanda
. Da domani, 10 marzo, il servizio sarà disponibile per AIB, Bank of Ireland e PTSB
, che lo attiveranno all’interno delle rispettive app di mobile banking, per un bacino potenziale di oltre 5 milioni di clienti
. Successivamente, Zippay sarà esteso a tutti i consumatori irlandesi
che abbiano un conto con IBAN o un’app mobile.
Zippay consentirà di inviare e richiedere denaro
e di pagare a rate
utilizzando semplicemente il numero di cellulare dei contatti
presenti in rubrica, se iscritti allo stesso servizio.
"La collaborazione con le banche retail irlandesi
per portare Zippay sul mercato ci consente di contribuire ad accelerare ulteriormente l’evoluzione dei pagamenti digitali in Europa
e rappresenta un importante riconoscimento della nostra esperienza nello sviluppo di soluzioni innovative Account-to-Account, grazie alle competenze e al know-how del Gruppo", afferma Renato Martini
, Digital Banking Solutions Director di Nexi Group.
"A partire da domani, in modo graduale, i clienti vedranno comparire Zippay nelle loro app di mobile banking: il servizio offrirà loro un modo semplice e veloce per inviare e ricevere denaro o per dividere spese e conti con amici, familiari e altri contatti che utilizzano lo stesso servizio. Sarà possibile inviare fino a 1.000 euro al giorno e richiedere fino a 500 euro per singola operazione", commenta Brian Hayes
, Chief Executive di Banking & Payments Federation Ireland.