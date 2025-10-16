Milano 14:43
42.035 +0,30%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 14:43
9.408 -0,18%
Francoforte 14:43
24.207 +0,11%

Piazza Affari: andamento rialzista per SOL

Scambia in profit il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che lievita del 3,46%.
