Piazza Affari: andamento sostenuto per Avio

Rialzo marcato per l'azienda aerospaziale italiana, che tratta in utile del 3,23% sui valori precedenti.
