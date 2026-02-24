Milano 11:08
46.568 -0,28%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:08
10.666 -0,17%
Francoforte 11:08
24.952 -0,16%

Piazza Affari: andamento rialzista per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, in guadagno del 3,01% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Avio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 35,4 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 36,45. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 34,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
