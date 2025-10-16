Politici "clonati" e servizi abusivi su cripto-attività e strumenti finanziari, Consob oscura tre siti con spot-truffa

(Teleborsa) - "Clonavano" volti e voci di politici famosi per offrire abusivamente servizi per le cripto-attività e di investimento. Laha ordinato l'oscuramento diche, per promuovere le, ricorrevano a spot-truffa facendo leva sulla notorietà di esponenti di primo piano del mondo istituzionale italiano, come la Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio, e gli onorevoli, del tutto estranei alla vicenda.Nello specifico, dopo gli interventi già attuati in precedenza, l'Autorità ha vietato lo svolgimento dellesui siti https://it-more.culinaryjoy.sbs, https://ayquozeber.com e https://cyberirfy.icu, che promuovevano piattaforme online tramite le quali venivano prestati abusivamente servizi per le cripto-attività o di investimento. La Commissione ha inoltre ordinato l'oscuramento diche offrivano abusivamente gli stessi servizi.Sale, così, ail numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.Consob fa sapere che sono in corso le attività didei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.La Consob ha richiamato l'attenzione deisull'importanza di usare laal fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, per i siti che offrono servizi di investimento e su cripto-attività, la verifica preventiva che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.