Politici "clonati" e servizi abusivi su cripto-attività e strumenti finanziari, Consob oscura tre siti con spot-truffa

(Teleborsa) - "Clonavano" volti e voci di politici famosi per offrire abusivamente servizi per le cripto-attività e di investimento. La Consob
ha ordinato l'oscuramento di tre siti internet
che, per promuovere le iniziative di soggetti non autorizzati alla prestazione di servizi di investimento e su cripto-attività
, ricorrevano a spot-truffa facendo leva sulla notorietà di esponenti di primo piano del mondo istituzionale italiano, come la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
, il Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini
, e gli onorevoli Elly Schlein
e Carlo Calenda
, del tutto estranei alla vicenda.
Nello specifico, dopo gli interventi già attuati in precedenza, l'Autorità ha vietato lo svolgimento delle attività promozionali
sui siti https://it-more.culinaryjoy.sbs, https://ayquozeber.com e https://cyberirfy.icu, che promuovevano piattaforme online tramite le quali venivano prestati abusivamente servizi per le cripto-attività o di investimento. La Commissione ha inoltre ordinato l'oscuramento di ulteriori 14 siti web
che offrivano abusivamente gli stessi servizi.
Sale, così, a 1.443
il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
Consob fa sapere che sono in corso le attività di oscuramento
dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob ha richiamato l'attenzione dei risparmiatori
sull'importanza di usare la massima diligenza
al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, per i siti che offrono servizi di investimento e su cripto-attività, la verifica preventiva che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.