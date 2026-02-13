Criptovalute, Boerse Stuttgart Digital e tradias lavorano ad una fusione

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, che gestisce il più grande business cripto tra tutti i gruppi borsistici europei, e, una delle principali società europee di trading cripto, sono a lavoro per unirsi e creare un campione europeo delle criptovalute completamente regolamentato, in grado di coprire l’intera catena del valore: brokeraggio, trading, custodia, staking e asset tokenizzati. La nuova divisione di Boerse Stuttgart Group conterà circa 300 dipendenti e opererà sotto la guida di un management team congiunto tra Boerse Stuttgart Digital e tradias, con sedi a Francoforte e Stoccarda.Boerse Stuttgart Digital gestisce une una, oltre ad una custodia di criptovalute con. Tra i suoi clienti istituzionali figurano la più grande banca italiana,e i due maggiori gruppi bancari retail in Germania:, con il gruppo bancario cooperativo, econ la sua offerta cripto per le casse di risparmio.Anche tradias opera a livello paneuropeo e vanta una consolidata competenza nel trading e nel market making, annoverando nel proprio portafoglio clienti importanti online broker come flatexDEGIRO, neobroker attivi a livello internazionale come Trade Republic, fornitori di servizi come dwpbank e istituzioni governative.Boerse Stuttgart Digital e tradias intendono combinare i rispettivi punti di forza in undedicato agli istituti finanziari europei che desiderano offrire ai propri clienti un accesso sicuro e completamente regolamentato alle criptovalute, oppure operare direttamente nel mercato cripto."Con la fusione in programma tra Boerse Stuttgart Digital e tradias, Boerse Stuttgart Group sta guidando lo sviluppo e il consolidamento del mercato cripto in Europa. In qualità di partner affidabile e di fiducia per l’infrastruttura cripto, serviremo un numero significativo di primari istituti finanziari in tutta Europa. In questo modo, intendiamo tracciare la rotta per un’ulteriore crescita, ed espandere la nostra posizione di leadership nel business digitale e cripto in Europa", ha dichiarato il dott., CEO di Boerse Stuttgart Group., fondatore di tradias, ha aggiunto: "Negli ultimi anni abbiamo vissuto un forte slancio di crescita. Fondendoci con Boerse Stuttgart Digital compiamo il passo logico successivo nel nostro percorso di sviluppo aziendale". Michael Reinhard, CEO di tradias: "Insieme copriremo l’intera catena del valore degli asset digitali e creeremo un nuovo campione europeo con una portata, una profondità strategica e una capacità innovativa significativamente maggiori, a supporto di un ulteriore consolidamento del mercato".Il completamento della fusione è previsto nella, subordinatamente alla conclusione positiva delle negoziazioni e all’approvazione delle autorità di vigilanza competenti.