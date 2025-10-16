Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 20:27
24.519 -0,92%
Dow Jones 20:27
45.830 -0,92%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Porti, MIT firma intesa per Consalvo a Presidente ADSP Adriatico Orientale
(Teleborsa) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato la richiesta di intesa per la nomina di Marco Consalvo a presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale.

L’intesa è stata trasmessa al presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, come previsto dalla normativa vigente, per completare l’iter formale di designazione del nuovo vertice dell’Autorità portuale che comprende i porti di Trieste e Monfalcone.

