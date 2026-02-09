Subsea7, contratto da Chevron nel Mediterraneo Orientale

Chevron

(Teleborsa) -ha annunciato di aver ottenuto daun importantepernel. L'accordo rafforza la partnership strategica tra le due società, consolidando una collaborazione già attiva in Africa occidentale, Australia e Stati Uniti.L'ambito del progetto affidato a Subsea7 comprende il trasporto e l'installazione di circa 17 chilometri di condotte sottomarine e ombelicali. Le attività diinizieranno immediatamente e saranno coordinate dall'ufficio della società a Parigi, in Francia. Per quanto riguarda le operazioni in mare, l'avvio delle attività offshore è previsto per il primo trimestre del 2028., Senior Vice President per il Global Projects Centre East di Subsea7, ha dichiarato: "Questo riconoscimento rafforza la nostra partnership strategica a lungo termine con Chevron. Non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione nel Mediterraneo Orientale, puntando su sicurezza, efficienza e integrità tecnica per fornire soluzioni offshore integrate e affidabili".