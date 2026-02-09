Milano 17:35
Subsea7, contratto da Chevron nel Mediterraneo Orientale
(Teleborsa) - Subsea7 ha annunciato di aver ottenuto da Chevron un importante contratto per installazioni sottomarine nel Mediterraneo Orientale. L'accordo rafforza la partnership strategica tra le due società, consolidando una collaborazione già attiva in Africa occidentale, Australia e Stati Uniti.

L'ambito del progetto affidato a Subsea7 comprende il trasporto e l'installazione di circa 17 chilometri di condotte sottomarine e ombelicali. Le attività di project management e ingegneria inizieranno immediatamente e saranno coordinate dall'ufficio della società a Parigi, in Francia. Per quanto riguarda le operazioni in mare, l'avvio delle attività offshore è previsto per il primo trimestre del 2028.

David Bertin, Senior Vice President per il Global Projects Centre East di Subsea7, ha dichiarato: "Questo riconoscimento rafforza la nostra partnership strategica a lungo termine con Chevron. Non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione nel Mediterraneo Orientale, puntando su sicurezza, efficienza e integrità tecnica per fornire soluzioni offshore integrate e affidabili".
