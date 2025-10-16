TIP, Intermonte alza target price: attuale prezzo sottostima creazione di valore futura

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 11,80 euro) ilsu(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, confermando la".Gli analisti scrivono che ci sono, con le prospettive per le mid-cap di qualità che finalmente migliorano: i) prospettive di liquidità in rialzo; ii) previsto rilancio delle IPO dopo un periodo prolungato di quotazioni limitate di mid-cap di qualità; iii) forte flessibilità operativa e finanziaria, che consentirà a TIP di beneficiare di eventuali opportunità future, sebbene si preveda che continuerà a perseguire un approccio di investimento molto selettivo.TIP investe complessivamente 5 miliardi di euro in società quotate e non quotate, effettuando investimenti diretti e partecipando a club deal in 31 società leader. Secondo Intermonte, il prezzo delle azioni di TIP non riflette ancora il valore del suo modello di business. Ritiene chenel recente passato, con investitori più propensi a ricercare titoli value e finanziari, in particolare bancari."Continuiamo a credere che l'Italia sia sede di molte aziende eccellenti con posizioni di leadership in mercati di nicchia interessanti e che TIP rappresenti un modo interessante per operare nel settore - si legge nella ricerca - TIP possiede le conoscenze e le connessioni per investire in aziende interessanti, rendendole più accessibili ad altri e consentendo loro di crescere a livello nazionale e internazionale, agendo come un investitore con una mentalità industriale e un approccio a lungo termine. Per questo motivo, TIP merita di essere considerata in base al valore attuale e potenziale del suo portafoglio, con l'. Il nostro NAV dinamico rimane ben al di sopra dei prezzi attuali, con uno sconto di circa il 32%. Lo sconto rispetto al NAV di mercato è del 27%".