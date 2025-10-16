Milano 16:25
Trentin, Veolia Italia: vogliamo acquisire almeno 20 impianti di produzione di biometano in Italia entro il 2027
(Teleborsa) - “Il biometano è una risorsa strategica per la sicurezza energetica, la decarbonizzazione e l’economia circolare. Permette di trasformare scarti agricoli e rifiuti in energia pulita, riducendo la dipendenza dai gas fossili e restituendo valore ai territori. Per favorire la crescita del settore servono regole chiare e stabili, capaci di sostenere gli investimenti e valorizzare il ruolo dei player industriali solidi", ha dichiarato Emanuela Trentin, CEO di Veolia Italia, in occasione del Green & Net zero talk.

"In attuazione del Piano strategico aziendale Green Up 24-27, che in Italia prevede il raggiungimento del 10% di energia venduta da fonti rinnovabili, perseguiamo la decarbonizzazione dei consumi termici con l'implementazione del biometano, integrandolo sinergicamente nel core business dei nostri servizi di efficientamento energetico", ha aggiunto l'Ad.

"Entro il 2027 vogliamo acquisire e gestire almeno 20 impianti in Italia, dopo il primo passo compiuto con l’acquisizione di Le Ghiande Energy. Il biometano è per il nostro Gruppo una leva concreta per una transizione ecologica che unisce innovazione, sostenibilità e sviluppo industriale del Paese”, ha concluso Trentin.

