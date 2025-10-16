Trentin, Veolia Italia: vogliamo acquisire almeno 20 impianti di produzione di biometano in Italia entro il 2027

(Teleborsa) - “Ilè una risorsa strategica per la, lae l’. Permette di trasformare scarti agricoli e rifiuti in energia pulita, riducendo la dipendenza dai gas fossili e restituendo valore ai territori. Per favorire la crescita del settore, capaci di sostenere glie valorizzare il ruolo dei", ha dichiarato, CEO di Veolia Italia, in occasione del Green & Net zero talk."In attuazione del, che in Italia prevede il raggiungimento del, perseguiamo la decarbonizzazione dei consumi termici con l'implementazione del biometano, integrandolo sinergicamente nel core business dei nostri servizi di efficientamento energetico", ha aggiunto l'Ad.vogliamo acquisire e gestire, dopo il primo passo compiuto con l’acquisizione di Le Ghiande Energy. Il biometano è per il nostro Gruppo unache unisce innovazione, sostenibilità e sviluppo industriale del Paese”, ha concluso Trentin.