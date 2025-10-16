Trentin, Veolia Italia: vogliamo acquisire almeno 20 impianti di produzione di biometano in Italia entro il 2027

(Teleborsa) - “Il biometano
è una risorsa strategica per la sicurezza energetica
, la decarbonizzazione
e l’economia circolare
. Permette di trasformare scarti agricoli e rifiuti in energia pulita, riducendo la dipendenza dai gas fossili e restituendo valore ai territori. Per favorire la crescita del settore servono regole chiare e stabili
, capaci di sostenere gli investimenti
e valorizzare il ruolo dei player industriali solidi
", ha dichiarato Emanuela Trentin
, CEO di Veolia Italia, in occasione del Green & Net zero talk.
"In attuazione del Piano strategico aziendale Green Up 24-27
, che in Italia prevede il raggiungimento del 10% di energia venduta da fonti rinnovabili
, perseguiamo la decarbonizzazione dei consumi termici con l'implementazione del biometano, integrandolo sinergicamente nel core business dei nostri servizi di efficientamento energetico", ha aggiunto l'Ad.
"Entro il 2027
vogliamo acquisire e gestire almeno 20 impianti in Italia
, dopo il primo passo compiuto con l’acquisizione di Le Ghiande Energy. Il biometano è per il nostro Gruppo una leva concreta per una transizione ecologica
che unisce innovazione, sostenibilità e sviluppo industriale del Paese”, ha concluso Trentin.