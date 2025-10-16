Trump al telefono con Putin: "Colloquio produttivo. Ci incontreremo a Budapest"

(Teleborsa) - Dopo aver incassato il risultato della storica pace in Medioriente, iltenta il bis, cercando di mettere pace anche nell'Est europeo. E così, in vista dell'incontro domani con il leader ucraino Volodymyr Zelensky,Unriferiscono i due leader al termine della call, annunciando cheper discutere i termini della fine del conflitto in Ucraina.aveva annunciato questo pomeriggio Trump sul suo profilo social Truth, aggiungendo "la conversazione è in corso, è lunga, e ne riferirò i contenuti, così come farà il Presidente Putin, al termine". L'agenzia Axios aveva già anticipato una conversazione telefonica dei due leader alla vigilia dell'incontro domani alla Casa Bianca con Zelensky, ma al momento on si conoscono i contenuti della telefonata."Il presidente, in Ungheria, per valutare se possiamotra Russia e Ucraina", ha poi fatto sapete Trump su Truth l terine della telefonata, aggungendo che la conversazionee sono stati fatti"Putin si èe con gli Stati Uniti per il grande", ha sottolineato il leader statunitense, aggiungendo "credo davvero che il successo in Medio Oriente ci aiuterà nei negoziati per porre fine alla guerra con Russia e Ucraina".Frattanto,alle infrastrutture energetiche e civili del Paese, con oltre 300 droni d'attacco e 37 missili, in gran parte balistici, provocando danni nelle regioni di Vinnytsia, Sumy e Poltava. Il leader ucraino, dove incontrerà aziende operanti nel settore della difesa e dell'energia, per mettere a punto un(sistemi di difesa aerea, artiglieria ad alta precisione e missili Atacms), poi. In vista di questi incontri il primo ministro ucraino Yulia Svyrydenko, che guida la delegazione ucraina in USA, ha incontrato il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent per discutere del rafforzamento del partenariato e della garanzia di una pace a lungo termine.