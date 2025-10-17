Accadueo 2025: record di quasi 10 mila presenza alla fiera del settore idrico di Bologna

(Teleborsa) - Con, l’, si è chiusa con un vero record di presenze. La manifestazione, la prima e unica fiera internazionale in Italia dedicata esclusivamente alla filiera del settore idrico civile e industriale, è tornata quest’anno a BolognaFiere dopo l’edizione 2024 di Bari.intervenute hanno reso la fiera 2025 che si è svolta tra il 7 e il 9 ottobre un momento chiave per operatori, aziende e istituzioni per confrontare strategie e soluzioni finalizzate alla miglior gestione della risorsa acqua in Italia."Siamo particolarmente orgogliosi – dichiara– del successo di Accadueo 2025 che crediamo nasca dall’unicità della fiera e dalla possibilità di confronto e aggiornamento per tutti i protagonisti della filiera idrica dal punto di vista dell’innovazione, della normativa e delle migliori soluzioni per il futuro. In tre giorni di lavorocreate ad hoc che hanno visto una grandissima partecipazione e dibattito vitale e necessario per un settore che vale il 20% del prodotto interno lordo italiano".Numerose le associazioni e le istituzioni che hanno collaborato al successo della manifestazione:Insieme ahanno affrontato temi di grande attualità per il settore, durante i convegni e i workshop da loro organizzati nei tre giorni. Sono state toccate tematiche come il, ma ancheIl tema del riuso dell’acqua ha aperto nuovi scenari legati anche all’impiego dei fanghi per la produzione di energia che presto saranno oggetto di aggiornamenti normativi. Grande attenzione anche allelegati alla manutenzione e installazione delle reti. L’utilizzoper il settore sono stati ulteriori temi al centro del dibattito a BolognaFiere.L’appuntamento è perdove si svolgerà la diciannovesima edizione di Accadueo.