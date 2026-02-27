Fiera Milano risolve rapporto di lavoro con vice DG Roberto Foresti. Incentivo di 522 mila euro

(Teleborsa) - Fiera Milano
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha reso noto che è stato approvato dagli organi competenti l'accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
, con efficacia dal prossimo 30 giugno 2026, intercorrente con Roberto Foresti
. Foresti, dirigente con responsabilità strategiche, cesserà dalla carica di Vice Direttore Generale il 27 febbraio 2026, rimanendo a disposizione per il passaggio di consegne nell'ambito dell'implementazione del nuovo assetto e modello organizzativo aziendale, fino al 30 giugno 2026.
L'accordo prevede la corresponsione, da parte di Fiera Milano a favore di Foresti, di un importo lordo pari a 521.684,88 euro
, a titolo di incentivo all'esodo. L'ammontare è stato determinato considerando la durata complessiva del rapporto di collaborazione, i risultati positivi conseguiti dalla società nei settori dallo stesso presidiati, il prioritario interesse sociale a pervenire a una risoluzione consensuale del rapporto, nonché le performance costantemente positive garantite da Foresti nel corso dell'incarico.
La società ha precisato che allo stato non è prevista la sostituzione
di Foresti nella posizione di Vice Direttore Generale.