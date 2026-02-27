Fiera Milano risolve rapporto di lavoro con vice DG Roberto Foresti. Incentivo di 522 mila euro

Fiera Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha reso noto che è stato approvato dagli organi competenti l'accordo per la, con efficacia dal prossimo 30 giugno 2026, intercorrente con. Foresti, dirigente con responsabilità strategiche, cesserà dalla carica di Vice Direttore Generale il 27 febbraio 2026, rimanendo a disposizione per il passaggio di consegne nell'ambito dell'implementazione del nuovo assetto e modello organizzativo aziendale, fino al 30 giugno 2026.L'accordo prevede la corresponsione, da parte di Fiera Milano a favore di Foresti, di un, a titolo di incentivo all'esodo. L'ammontare è stato determinato considerando la durata complessiva del rapporto di collaborazione, i risultati positivi conseguiti dalla società nei settori dallo stesso presidiati, il prioritario interesse sociale a pervenire a una risoluzione consensuale del rapporto, nonché le performance costantemente positive garantite da Foresti nel corso dell'incarico.La società ha precisato che allo statodi Foresti nella posizione di Vice Direttore Generale.