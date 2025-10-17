Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un modesto +0,07%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,8719. Supporto a 0,8679. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,8759.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)