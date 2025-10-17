Milano 10:13
Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

La giornata del 16 ottobre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il cross americano contro Yen, che ha terminato in calo a 150,412.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 151,637, con il supporto più immediato individuato in area 149,799. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 149,187.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
