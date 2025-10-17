Banca Akros premia Danieli: target price rivisto a 53 euro

(Teleborsa) - Gli esperti dell'ufficio studi di Akros hanno rivisto al rialzo il target price sul titolo Danieli
e allo stesso tempo confermato il giudizio "Accumulate". Il prezzo obiettivo è stato portato a 53 euro dai 42,50 indicati in precedenza. Al momento il titolo Danieli mostra una tenuta pari a +0,1% a fronte delle vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino milanese.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della multinazionale friulana
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Danieli
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49,03 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 47,68. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 46,82.