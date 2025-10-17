Banca Akros premia Danieli: target price rivisto a 53 euro

Danieli

(Teleborsa) - Gli esperti dell'ufficio studi di Akros hanno rivisto al rialzo il target price sul titoloe allo stesso tempo confermato il giudizio "Accumulate". Il prezzo obiettivo è stato portato a 53 euro dai 42,50 indicati in precedenza. Al momento il titolo Danieli mostra una tenuta pari a +0,1% a fronte delle vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino milanese.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49,03 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 47,68. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 46,82.