Banca Akros premia Danieli: target price rivisto a 53 euro

(Teleborsa) - Gli esperti dell'ufficio studi di Akros hanno rivisto al rialzo il target price sul titolo Danieli e allo stesso tempo confermato il giudizio "Accumulate". Il prezzo obiettivo è stato portato a 53 euro dai 42,50 indicati in precedenza. Al momento il titolo Danieli mostra una tenuta pari a +0,1% a fronte delle vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino milanese.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della multinazionale friulana evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Danieli rispetto all'indice.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49,03 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 47,68. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 46,82.
