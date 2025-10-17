Banca d’Italia: crescita stabile allo 0,6%, disoccupazione ai minimi storici e inflazione sotto controllo

(Teleborsa) - Laconferma la stima di crescita delitaliano alnel 2025, ma rivede leggermente al ribasso quella per il 2026 (da +0,8% a +0,6%), mantenendo invariata la previsione di +0,7% per il 2027. Le nuove proiezioni, contenute nel, indicano che l’economia italiana sta procedendo a un ritmo moderato, influenzata dal rallentamento del commercio estero e da una domanda interna in graduale ripresa.Neldell’anno il PIL ha registrato una leggera flessione, principalmente a causa del calo delle, ma nei mesi estivi l’attività economica sarebbe tornata a crescere, sostenuta dall’aumento deglie da un moderato miglioramento dei consumi. L’inflazione resta sotto controllo, poco al di sotto del 2%, mentre il credito alle imprese mostra segnali di ripresa, in particolare nella componente a breve termine.Le stime sulsono più favorevoli. Bankitalia prevede che ilscenderà al 6,1% nel 2025 (dal 6,6% del 2024), per poi calare al 5,9% nel 2026, mantenendosi stabile anche nel 2027: si tratta dei livelli più bassi mai registrati. Gliaumenteranno dell’1% nel 2025, dello 0,4% nel 2026 e dello 0,5% nel 2027, mentre le ore lavorate cresceranno rispettivamente dell’1,1%, dello 0,5% e dello 0,6%, a conferma di una moderata espansione dell’attività produttiva.Il Bollettino dedica ampio spazio ai riflessi delle. I nuovi, secondo Via Nazionale, hanno già inciso sui flussi di merci, riducendo i volumi importati dagli Stati Uniti e generando ripercussioni sulle esportazioni italiane e sui loro fornitori. Tuttavia, Bankitalia giudica l’impatto complessivo "contenuto", pur segnalando che la riconfigurazione delledel valore e le tensioni geopolitiche potrebbero amplificare gli effetti negativi e frenare gli investimenti.Sul fronte dei, l’istituto centrale ha leggermente alzato laper il 2025 all’1,7%, confermando l’1,5% per il 2026 e limando all’1,9% quella per il 2027. La trasmissione deicontinua a riflettersi sul costo del credito, con un miglioramento delle condizioni di finanziamento per imprese e famiglie.Resta invece debole la: nel secondo trimestre le retribuzioni contrattuali sono aumentate del 3,2% su base annua, in calo rispetto al 4,4% precedente, mentre quelle effettive si attestano al 2,8%. Ini salari restano inferiori ai livelli del 2021, ma la moderazione ha contribuito a contenere l’aumento del costo del lavoro per unità di prodotto, sostenendo ladel sistema produttivo.