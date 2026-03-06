Confcommercio, disagio sociale resta ai minimi storici a febbraio

(Teleborsa) -. Secondo il consueto indicatore elaborato da Confcommercio, il, lo stesso valore rilevato a gennaio, mese in cui dinamiche più favorevoli del mercato del lavoro e un’inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto più contenuta ne hanno determinato un brusco ridimensionamento.La stima dell’ultimo mese è sintesi di unper i beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto (al 2% dall’1,9% di gennaio), e di unasceso al 5,7%. Sul versante del mercato del lavoro, dopo i positivi risultati di gennaio, si valuta una sostanziale ssia nel numero di, sia delle. Dinamiche che lascerebbero il tasso di disoccupazione ufficiale al 5,1%, il dato più basso dall’inizio della rilevazione mensile. Sul versante delle unità di lavoro standard (Ula) destagionalizzate, interessate dalle diverse forme d’integrazione salariale (CIG e FIS), si stima il permanere di una situazione di scarsa dinamicità, con unQuanto all’, si è attestata a febbraio(l'1,9% il dato rivisto di gennaio), evidenziando una dinamica congiunturale più contenuta rispetto al dato generale. In termini prospettici, nell’immediato l’inflazione dovrebbe. Il rialzo di febbraio è stato determinato da alcuni(aumento dellesui tabacchi e gli effetti sulla filiera turistica delle) destinati a rientrare e la tendenza all’potrebbe essere bilanciata da una dinamica più contenuta dei prezzi degli alimentari.sui possibili effetti che potrebbero avere, nei prossimi mesi, une delle restrizioni su alcune rotte commerciali su tutto il sistema dei prezzi. Allo stato attualesulle tempistiche e dimensioni di una possibile “bolla inflazionistica” appaiono, comunque,Minori timori sono legati alle, da tempo in rallentamento. In considerazione dei segnali positivi che stanno emergendo in questo inizio del 2026 si stima che, anche nei prossimi mesi,, ma, comunque, positivi.dovrebbe contribuire a mantenereal netto di piccole variazioni,, favorendo quel recupero della fiducia delle famiglie necessario ad alimentare i segnali di moderata ripresa dei consumi emersi nei periodi più recenti.