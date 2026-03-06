Confcommercio, disagio sociale resta ai minimi storici a febbraio

(Teleborsa) - Resta stabile e su livelli bassi il disagio sociale a febbraio
. Secondo il consueto indicatore elaborato da Confcommercio, il MIC resta fermo a quota 8,6 punti
, lo stesso valore rilevato a gennaio, mese in cui dinamiche più favorevoli del mercato del lavoro e un’inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto più contenuta ne hanno determinato un brusco ridimensionamento.
La stima dell’ultimo mese è sintesi di un marginale aumento del tasso dell’inflazione
per i beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto (al 2% dall’1,9% di gennaio), e di una stabilizzazione del tasso di disoccupazione esteso
sceso al 5,7%. Sul versante del mercato del lavoro, dopo i positivi risultati di gennaio, si valuta una sostanziale stabilizzazione
sia nel numero di occupati
, sia delle persone in cerca d’occupazione
. Dinamiche che lascerebbero il tasso di disoccupazione ufficiale al 5,1%, il dato più basso dall’inizio della rilevazione mensile. Sul versante delle unità di lavoro standard (Ula) destagionalizzate, interessate dalle diverse forme d’integrazione salariale (CIG e FIS), si stima il permanere di una situazione di scarsa dinamicità, con un tasso di disoccupazione esteso atteso confermarsi al 5,7%
.
Quanto all’inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto
, si è attestata a febbraio al 2%
(l'1,9% il dato rivisto di gennaio), evidenziando una dinamica congiunturale più contenuta rispetto al dato generale. In termini prospettici, nell’immediato l’inflazione dovrebbe muoversi su un sentiero di crescita moderata
. Il rialzo di febbraio è stato determinato da alcuni fattori occasionali
(aumento delle accise
sui tabacchi e gli effetti sulla filiera turistica delle Olimpiadi invernali
) destinati a rientrare e la tendenza all’aumento di alcuni energetici
potrebbe essere bilanciata da una dinamica più contenuta dei prezzi degli alimentari. Timori permangono
sui possibili effetti che potrebbero avere, nei prossimi mesi, un prolungato aumento dei costi delle materie prime energetiche
e delle restrizioni su alcune rotte commerciali su tutto il sistema dei prezzi. Allo stato attuale valutazioni
sulle tempistiche e dimensioni di una possibile “bolla inflazionistica” appaiono, comunque, incerte e premature
.
Minori timori sono legati alle prospettive del mercato del lavoro
, da tempo in rallentamento. In considerazione dei segnali positivi che stanno emergendo in questo inizio del 2026 si stima che, anche nei prossimi mesi, l’occupazione si muova a ritmi molto deboli
, ma, comunque, positivi. Il combinarsi di queste dinamiche
dovrebbe contribuire a mantenere l’area del disagio sociale,
al netto di piccole variazioni, ai minimi storici
, favorendo quel recupero della fiducia delle famiglie necessario ad alimentare i segnali di moderata ripresa dei consumi emersi nei periodi più recenti.