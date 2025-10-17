Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 19:06
24.717 +0,24%
Dow Jones 19:06
46.077 +0,27%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,82%

Il DAX chiude a 23.830,99 punti

Giornata da dimenticare per Francoforte, che riporta un -1,82% e termina gli scambi a 23.830,99 punti.
