Milano
17:35
41.758
-1,45%
Nasdaq
19:06
24.717
+0,24%
Dow Jones
19:06
46.077
+0,27%
Londra
17:35
9.355
-0,86%
Francoforte
17:35
23.831
-1,82%
Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 19.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,82%
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,82%
Il DAX chiude a 23.830,99 punti
In breve
,
Finanza
17 ottobre 2025 - 17.43
Giornata da dimenticare per Francoforte, che riporta un -1,82% e termina gli scambi a 23.830,99 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,50%
Borsa: Pessimo inizio per Francoforte in calo (dell'1,81%)
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,53%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,30%
Argomenti trattati
Francoforte
(327)
Titoli e Indici
Germany DAX
-1,82%
Altre notizie
Borsa: A picco Milano, in forte calo dell'1,74%
Borsa: A picco Parigi, in forte calo dell'1,53%
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,85%
Borsa: A picco il Dow Jones, in forte calo dell'1,90%
Francoforte: Siemens Energy in forte calo
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo del 3,49%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto